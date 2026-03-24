Dopo il referendum sulla Giustizia, il sottosegretario al Ministero della Giustizia ha annunciato le sue dimissioni, definendole irrevocabili. La decisione arriva in un momento di tensioni e pressioni legate a questioni politiche e giudiziarie. La giornata si è conclusa con la conferma delle dimissioni e con il governo che ha preso atto della situazione.

Dopo il referendum sulla Giustizia, un terremoto ha attraversato il Ministero della Giustizia. Il sottosegretario Andrea Delmastro ha rassegnato le sue "irrevocabili dimissioni" da ogni incarico di governo. A pesare sulla scelta è stata la vicenda legata alla società “Le 5 Forchette Srl”, costituita nel dicembre 2024 a Biella, di cui Delmastro deteneva il 25% delle quote. Socio di maggioranza e amministratore unico era Miriam Caroccia, all’epoca diciottenne, figlia di Mauro Caroccia. Poco dopo, anche Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, ha presentato le proprie dimissioni. Nei giorni precedenti al referendum era finita nel mirino delle opposizioni per una frase in cui aveva paragonato le toghe rosse a un “plotone di esecuzione”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Terremoto, dimissioni, pressioni su Santanchè: le decisioni di Meloni, una giornata cruciale

Articoli correlati

Meloni chiede le dimissioni della ministra Santanchè. Lasciano l'incarico Bartolozzi e Delmastro. Lui: «Commesso una leggerezza»Una nota di Palazzo Chigi, in serata, fuga ogni dubbio: «Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la...

Meloni chiede le dimissioni della ministra Santanchè. Lasciano l'incarico Bartolozzi e Delmastro. Lui: «Commessa una leggerezza»Una nota di Palazzo Chigi, in serata, fuga ogni dubbio: «Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la...

Una selezione di notizie su Terremoto dimissioni pressioni su...

Temi più discussi: Gli USA vogliono le dimissioni del presidente cubano; Trump pretende le dimissioni del presidente cubano, secondo il New York Times; Il capo dell'antiterrorismo Usa si dimette: Non posso sostenere la guerra in Iran. Iniziata su pressione di Israele. Trump: È un debole.

Terremoto nel governo, si dimettono Bartolozzi e Delmastro. Meloni su Santanché: Si dimettaInsieme a lui si è dimessa anche la capa di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi, coinvolta nelle tensioni istituzionali seguite al voto e ... thesocialpost.it

Terremoto nel governo, si dimettono Bartolozzi e Delmastro: in bilico la ministra SantanchèInsieme a lui si è dimessa anche la capa di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi, coinvolta nelle tensioni istituzionali seguite al voto e ... thesocialpost.it

ULTIM'ORA – Terremoto nel governo: dimissioni, l’ultima nota e cosa sta succedendo - facebook.com facebook

C’è un terremoto nella maggioranza. L’opposizione deva stare ferma, osservare e non infilarsi in discussioni sulle primarie. Mi pare che i magistrati siano più politici della minoranza e infatti il segretario ANM rilancia il dialogo. Così si fa. #referendum x.com