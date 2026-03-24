Arezzo, 24 marzo 2026 – Dopo il positivo riscontro della mostra itinerante Bibbiaexpo, ospitata lo scorso novembre a Palazzo Concini, e il successo della conferenza “Pietre che parlano: archeologia biblica e profezia messianica”, la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno del Valdarno propone un nuovo appuntamento aperto al pubblico. L’incontro, in programma per domani, mercoledì 25 marzo, si terrà a Terranuova Bracciolini, presso la sede di via Roma 22. Il titolo della conferenza è “Pensare i Vangeli, incontrare Gesù” e sarà proposta in due momenti distinti, alle ore 18.30 e in replica alle 21.00, con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terranuova, nuovo incontro della Chiesa Avventista: riflessione sui Vangeli con il teologo Filippo Alma

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