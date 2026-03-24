Terni l’analisi del voto | Gabelletta e Cesi al top nell’affluenza Collescipoli e Polymer i ‘fortini’ del Sì al referendum

A Terni, il risultato del referendum ha registrato una vittoria del ‘No’ con 26.252 voti contro i 23.586 del ‘Sì’. Tra i quartieri, Gabelletta e Cesi hanno registrato le percentuali di affluenza più alte, mentre Collescipoli e Polymer sono stati i principali punti di sostegno alla proposta del ‘Sì’. La differenza tra le due risposte si attesta su circa 2.666 voti.

Una affermazione pari a 2666 voti di distanza. Il referendum confermativo ha visto primeggiare il ‘No’ con 26252 consensi, rispetto ai 23586 del ‘Sì’. Ottanta le schede bianche, 180 le nulle mentre una la scheda contestata. In percentuale dunque il ‘No’ è arrivato al 52,67% mentre il ‘Sì’ ha raggiunto il 47,33%. A Terni il referendum ha visto una netta prevalenza del No, che si è imposto in 94 sezioni su 129, mentre il Sì ha vinto in 35 sezioni. L’affluenza più alta è stata registrata nella sezione 77 con il 76,19% (ex scuola di Battiferro) mentre il dato più basso è stato riscontrato nella sezione 68 (Ipsia) con il 40,66%. Il numero più elevato dell’affluenza è stato pari a 623 nelle sezioni di Gabelletta e Cesi (109 e 111). 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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