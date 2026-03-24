Terni la svolta per Asia | Finalmente è entrata in Rems Sollievo enorme e gratitudine immensa

Una paziente ha recentemente trasferito in una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), dopo un periodo di attesa. La notizia è stata comunicata dalla donna stessa, che ha espresso il suo sollievo e gratitudine per il trasferimento. La decisione è stata annunciata come una svolta nel percorso di cure e assistenza a cui la paziente era sottoposta.

“Voglio condividere con voi una notizia molto importante: finalmente Asia è entrata in REMS, dove potrà ricevere le cure adeguate”. La signora Francesca aspettata da tempo questa notizia. Si era impegnata a fondo, riuscendo ad ottenere un colloquio con Stefano Bandecchi. Il sindaco, nelle scorse settimane, l’aveva ricevuta nel suo ufficio proprio per cercare di trovare una soluzione adeguata per la giovane. Soluzione che è arrivata. Un pensiero a margine: “In questo momento così delicato, il mio sollievo è enorme e la mia gratitudine immensa: sapere che Asia potrà finalmente ricevere le cure giuste mi riempie di speranza e serenità”. TerniToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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