Terni caos anagrafe durante il referendum | Chi ha deciso e organizzato il servizio?

A Terni, durante il referendum, si sono verificati disagi e lunghe code negli uffici anagrafe, dove molti cittadini hanno dovuto attendere per ottenere carte d’identità e tessere elettorali. La situazione ha sollevato interrogativi sulla gestione del servizio e sulle decisioni prese per organizzare l’afflusso di persone in un momento così importante. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità locali e del pubblico.

La polemica arriva in consiglio comunale con un'interrogazione Pd e M5S che chiedono chiarimenti su organizzazione, personale e tempi d’attesa Le lunghe file e i disagi registrati agli uffici anagrafe di Terni per il rilascio delle carte d’identità e delle tessere elettorali hanno acceso il dibattito politico cittadino. Nella giornata di domenica 22 marzo, centinaia di persone si sono riversate negli uffici di Corso del Popolo, generando attese prolungate e numerose segnalazioni. Su questo scenario si inserisce l’interrogazione urgente presentata in Consiglio comunale dai gruppi Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che chiedono chiarimenti all’amministrazione sulla gestione organizzativa delle giornate del referendum. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, caos anagrafe durante il referendum: "Chi ha deciso e organizzato il servizio?" Articoli correlati Leggi anche: Referendum, nel collegio che ha deciso sul quesito giudici schierati. Ma per la sinistra il problema è chi lo denuncia Eleonora Daniele, caos a Storie Italiane: vergogna durante il servizio per Enrica BonaccortiNel giorno dell’apertura della camera ardente di Enrica Bonaccorti, scomparsa ieri a 76 anni dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas,...