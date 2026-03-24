Terna avviati gli interventi di ripascimento nell’area di collegamento tra Cuma-Lacco Ameno

Terna ha iniziato i lavori di ripascimento lungo il tratto di spiaggia che collega Cuma e Lacco Ameno, nell’ambito del progetto di manutenzione del cavo sottomarino che fornisce energia elettrica all’isola di Ischia. L’intervento riguarda l’area di approdo del collegamento e prevede la movimentazione di materiali per rinforzare la costa. I lavori sono stati comunicati da Terna senza ulteriori dettagli sulle tempistiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Terna ha avviato gli interventi di ripascimento del litorale nell’area di approdo del cavo sottomarino Cuma–Lacco Ameno, che alimenta elettricamente Ischia. I lavori, che proseguiranno nei prossimi giorni salvo condizioni meteorologiche avverse o livello del mare superiore al limite operativo, si rendono necessari a seguito delle recenti mareggiate che hanno eroso la costa, facendo emergere una parte dell’infrastruttura. Nel dettaglio, le attività sono finalizzate al ripristino del profilo originario dell’arenile attraverso il riporto della sabbia dispersa, al fine di rafforzare la protezione dell’approdo dell’elettrodotto e riportare il litorale alle condizioni precedenti agli eventi erosivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Terna, avviati gli interventi di ripascimento nell’area di collegamento tra Cuma-Lacco Ameno Articoli correlati Leggi anche: Pitbull aggredisce due conviventi a Lacco Ameno (Ischia): feriti 43enne e 54enne, non sono gravi Terna, al via l’iter per il collegamento elettrico tra Montecorvino e BeneventoTempo di lettura: 2 minuti A seguito dell’avvio dell’iter autorizzativo da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il... Tutto quello che riguarda Terna avviati gli interventi di... Lacco Ameno, riparata la perdita di olio dal cavo sottomarino: Terna avvia verifiche e bonifica dell’areaDopo giorni di preoccupazione, segnalazioni e polemiche, arriva finalmente una notizia rassicurante per l’isola d’Ischia. Terna ha infatti comunicato di ave ... ildispariquotidiano.it Terna: «Sarà ripristinato il collegamento sottomarino Cuma-Lacco Ameno a Ischia»In una nota «Terna informa che le recenti violente mareggiate hanno provocato l’erosione di un tratto di costa dell’isola di Ischia, zona di approdo dell’elettrodotto sottomarino Cuma – Lacco Ameno, ... ilmattino.it