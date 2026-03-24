Tenta di fermare i rapinatori ma viene travolta | gravissima una edicolante

A Rozzano, in provincia di Milano, una donna che tentava di fermare dei rapinatori è stata investita mentre cercava di bloccarli. La donna è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Humanitas. L’incidente si è verificato durante un tentativo di rapina, con i malviventi che sono fuggiti dopo l’accaduto. La vicenda resta sotto indagine da parte delle forze dell’ordine.

Ennesimo, gravissimo, episodio di violenza in provincia di Milano, per la precisione a Rozzano, dove una donna si trova ora in gravissime condizioni all’ospedale Humanitas dopo essere stata investita dai rapinatori in fuga. Tutto ha avuto inizio quando una donna, una 54enne cinese titolare di un bar in città, non appena è salita in auto è stata avvicinata da un uomo che, dal lato del guidatore, ha sfondato il cristallo del finestrino per portarle via la borsa. Alla rapina ha assistito una seconda donna, Sara Verego, di 53 anni, titolare dell’edicola locale insieme al marito e amica della titolare del bar, che allarmata dalle urla è accorsa in soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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