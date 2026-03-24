Tensione nel governo dopo il voto l’addio di Delmastro e Bartolozzi Il Corriere | Santanché in bilico ma il suo ministero smentisce

Nel giro di poche ore, il governo di Giorgia Meloni ha subito due defezioni con l’uscita del sottosegretario alla Giustizia e della capo gabinetto, entrambi vicini alla premier. La notizia ha generato discussioni, mentre il Corriere della Sera ha riportato un possibile coinvolgimento di un ministro, che però ha smentito. La situazione interna al governo resta sotto osservazione, con alcune voci che parlano di tensioni in seno all’esecutivo.

Due addii in poche ore al governo di Giorgia Meloni. Lascia il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, avvocato e amico personale della premier, e fa la stassa scelta la capo gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi. Un clima che aveva reso credibile che a fare valutazioni analoghe potesse essere anche la ministra del Turismo, Daniela Santanché, coinvolta in ben tre fascicoli di indagine. Ad accreditare questa ipotesi l’edizione on line del Corriere della Sera ma dal suo ministero smentiscono con forza: «Sta lavorando ha altre riunioni in programma anche domani», fanno sapere ad Open. Le inchieste che la riguardano. Santanché è indagata dalla procura di Milano per bancarotta nell’ambito del fallimento di Bioera Spa, società di cui è stata presidente fino al 2021. 🔗 Leggi su Open.online

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