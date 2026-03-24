Telefoni fantasma nel reparto blindato del carcere | trovati tra gli altoparlanti

Cellulari in carcere nel reparto di massima sicurezza. É quanto accaduto nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere dove la polizia penitenziaria coordinata dal responsabile del reparto Tamigi ha trovato 3 smartphone, caricatori e cavi nascosti all'interno del contenitore dove sono fissati gli altoparlanti al soffitto nelle sale comune del suddetto reparto. Il materiale è stato sequestrato ed è stata sporta denuncia contro ignoti. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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