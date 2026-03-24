In un viaggio a ritroso nel tempo, ha offerto alla platea ricordi d’infanzia, autoritratti, pregi e difetti di famiglia, cantando e saltando come solo un’eterna fanciulla può fare. “Forte e Chiara”. Così il titolo dello spettacolo di Chiara Francini, così la sua interpretazione di se stessa, che il pubblico del Teatro Manzoni di Cassino ha mostrato di apprezzare con ripetuti applausi, commenti e risate di gusto. Ironica, garbata ma allo stesso tempo fin troppo schietta nel linguaggio, come solo i toscani sanno essere, l’attrice si è raccontata partendo da quel “dove tutto si principia”, ossia dalla nascita. E dalla vita di provincia di chi non è ricco, ma lo diventa grazie al proprio lavoro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Teatro Manzoni Cassino, “Forte e Chiara”: applausi alla Francini e alle sue riflessioni sul diritto alla felicità

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