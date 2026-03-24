Taylor Ragazzini recensisce le messe su TikTok | ora rischia il processo il dettaglio che ha fatto scattare tutto

Da screenworld.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso che coinvolge il tiktoker ravennate Taylor Ragazzini nasce da un format social che mescolava ironia e commento degli eventi religiosi. Il creator, noto online con il nome “ Taylorismo ”, ha costruito il proprio seguito su TikTok con video dal tono satirico e dissacrante dedicati a luoghi, eventi e situazioni quotidiane. Con circa 10 mila follower e oltre 200 mila visualizzazioni complessive, il suo stile punta spesso su commenti ironici e format originali. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, tra dicembre 2025 e gennaio 2026, Ragazzini ha pubblicato sei video in cui visitava alcune chiese della città di Ravenna durante le funzioni religiose. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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