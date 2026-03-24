L'ex calciatore ha commentato la scelta di Chiesa di rifiutare la convocazione dell’Italia e tornare a Liverpool, nonostante un lieve problema fisico. Secondo Tardelli, la decisione dipende più da fattori mentali che fisici, affermando che il giocatore ha percepito troppa pressione. La notizia si riferisce alla recente decisione di Chiesa di non unirsi alla nazionale per motivi legati alla sua condizione.

Tardelli si è soffermato sulla decisione da parte di Chiesa di dire no all’Italia e ritornare a Liverpool nonostante un problema fisico non grave. Il mondo del calcio italiano si interroga spesso sulle dinamiche psicologiche che spingono un campione a brillare o a eclissarsi nei momenti decisivi. Recentemente, il caso del forfait di Federico Chiesa, che ha deciso di lasciare il ritiro della Nazionale guidata da Gattuso per fare ritorno a Liverpool, ha scatenato un acceso dibattito tra addetti ai lavori e grandi ex del passato. Tra le voci più autorevoli che si sono levate per analizzare la questione c’è quella di Marco Tardelli. Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l’indimenticabile eroe dell’Urlo Mundial ha offerto una prospettiva profonda e priva di filtri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tardelli sul no di Chiesa all’Italia: «E’ una questione di testa più che di fisico. Ha sentito troppa pressione»

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