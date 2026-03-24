Tanya La Gatta su Prime video per un Docu film sulla moda

La conduttrice e personaggio pubblico napoletano, dopo il successo teatrale con "Fatti un amico" approda sulla piattaforma digitale nel ruolo di attrice "L'abito e l'anima" il docu-film che esplora l'intreccio tra moda e identità personale. Questo coinvolgente documentario per la regia di Walter Garibaldi è disponibile su Prime Video e vede come protagonista la carismatica Tanya La Gatta e l'attore Reyson Grumelli con la partecipazione straordinaria di Loris Danesi come stilista. Il docu-film offre uno sguardo approfondito su come la moda non sia solo una questione di abiti, ma un mezzo attraverso il quale le persone esprimono la propria anima e individualità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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