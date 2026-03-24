Taglio dell’erba interventi al via | programmati più passaggi fino all’autunno

Sono iniziati i lavori di taglio dell’erba che interesseranno le aree sopra e sotto i marciapiedi, comprese le aiuole e le formelle degli alberi. Gli interventi riguarderanno anche i cigli stradali e le scarpate. La manutenzione viene effettuata da Pisamo secondo le scadenze stabilite dall’Amministrazione comunale e proseguiranno fino all’autunno con più passaggi programmati.

Torna il servizio. Per garantire una copertura ordinata di tutto il territorio comunale, la città è stata suddivisa in più zone operative Per garantire una copertura ordinata di tutto il territorio comunale, la città è stata suddivisa in più zone operative, che comprendono il centro storico, i quartieri a nord e a sud dell’Arno, l’area di Ospedaletto e il litorale. Le squadre intervengono progressivamente in ciascuna zona seguendo un programma stabilito, così da assicurare interventi regolari in tutta la città. Il piano di lavoro prevede più passaggi nel corso della stagione, con almeno sei tagli per ogni zona tra marzo e novembre. Per... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Taglio dell’erba, interventi al via: programmati più passaggi fino all’autunno Articoli correlati Autostrade, il calendario degli interventi programmati e delle conseguenti chiusureSulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 marzo,... Aggiornamenti e notizie su Taglio dell'erba interventi al via... Temi più discussi: Taglio dell’erba, interventi al via: programmati più passaggi fino all’autunno; Manutenzione del verde pubblico a Certaldo: al via il taglio dell'erba nel centro abitato; Taglio dell’erba, al via gli interventi sul territorio comunale; Il piano dei lavori di Ase Spoleto fino a domenica 29 marzo. Manutenzione del verde pubblico: al via il taglio dell’erba nel centro abitato di CertaldoSono iniziati gli interventi programmati di taglio dell’erba all’interno del centro abitato di Certaldo, continueranno tra marzo e ottobre ... gonews.it Taglio erba, a Pisa partiti gli interventiCon l’inizio del mese di marzo è ripartito nel comune di Pisa il servizio programmato di taglio dell’erba sopra e sotto i marciapiedi, comprese le piccole ... gonews.it #Carburanti Il governo valuterà la possibilità di prorogare il taglio delle #accise oltre i 20 giorni già decisi e tuttora in corso fino al 7 aprile. Così il ministro Pichetto Fratin: "La valutazione verrà fatta anche sulla rilevazione dei prezzi. Aspettiamo il rapporto". - facebook.com facebook Al via il taglio dell'erba in paese e nelle frazioni: il Comune pubblicherà il calendario dei lavori - x.com