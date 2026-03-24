Tadej Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo con il telaio fissurato! Cosa significa e le parole del meccanico

Tadej Pogacar ha conquistato la vittoria alla Milano-Sanremo 2026 nonostante il telaio della sua bicicletta fosse fissurato. La rottura ha compromesso l'integrità strutturale del mezzo, mettendo a rischio la stabilità e la sicurezza durante la corsa. Il meccanico ha commentato le condizioni del telaio e le sfide affrontate durante la competizione.

Tadej Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo 2026 con il telaio fissurato, ovvero con la struttura portante della bicicletta rovinata, tanto da compromettere l’integrità strutturale del mezzo e la sicurezza di chi lo guida. Il Campione del Mondo non ne era però a conoscenza e lo ha scoperto soltanto nelle ore successive il trionfo nella Classica Monumento andata in scena sabato 21 marzo, il primo in questo appuntamento del calendario internazionale che sembrava essere maledetto per il fuoriclasse sloveno. A parlarne è stato il suo meccanico Boštjan Kav?nik in un’intervista concessa al media sloveno Delo: dalla caduta avvenuta in uscita da Imperia, quando mancavano 35 chilometri al traguardo, il padrone del Tour de France ha pedalato con una bicicletta danneggiata. 🔗 Leggi su Oasport.it

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