Tabelle pensioni Inps 2027-2028 | i nuovi requisiti per tutti i trattamenti pensionistici

La recente Manovra 2026 di cui alla Legge 30 dicembre 2025 numero 199 ha disposto l’incremento dei requisiti di accesso alla pensione in misura pari ad un mese per l’anno 2027 e a tre mesi per l’annualità successiva. La stessa legge di bilancio elenca una serie di fattispecie (articolo 1, commi 186-189) escluse dall’incremento dei requisiti, previsto per il biennio in argomento. Alla luce delle novità normative la Circolare Inps 16 marzo 2026, numero 28 riepiloga le condizioni anagrafico – contributive richieste per accedere alla pensione nel biennio 2027-2028. Analizziamo la fattispecie in dettaglio. Resta aggiornatoa sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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