Tabelle pensioni Inps 2027-2028 | i nuovi requisiti per tutti i trattamenti pensionistici
La recente Manovra 2026 di cui alla Legge 30 dicembre 2025 numero 199 ha disposto l’incremento dei requisiti di accesso alla pensione in misura pari ad un mese per l’anno 2027 e a tre mesi per l’annualità successiva. La stessa legge di bilancio elenca una serie di fattispecie (articolo 1, commi 186-189) escluse dall’incremento dei requisiti, previsto per il biennio in argomento. Alla luce delle novità normative la Circolare Inps 16 marzo 2026, numero 28 riepiloga le condizioni anagrafico – contributive richieste per accedere alla pensione nel biennio 2027-2028. Analizziamo la fattispecie in dettaglio. Resta aggiornatoa sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
Articoli correlati
Pensioni, dal 2027 si alza l’età di uscita: requisiti e nuove soglie InpsA partire dal 1° gennaio 2027, le soglie di accesso alla pensione saranno innalzate di un mese; dal 2028, l'incremento complessivo sarà di tre mesi...
Leggi anche: Pensioni, ecco a che età si andrà dal 2027: la tabella ufficiale dei requisiti Inps
LEGGE 104 INVALIDI DISABILI 260€ BONUS PENSIONI INVALIDITà TUTTE LE NOVITà da GENNAIO 2026
Contenuti utili per approfondire Tabelle pensioni
Temi più discussi: Pensione 2027-2028: nuovi requisiti INPS e deroghe; Pensioni, ecco a che età si andrà dal 2027: la tabella ufficiale dei requisiti Inps; Pensioni, cosa cambia dal 2027: le tabelle INPS con i nuovi requisiti; È arrivata l'attesa circolare dell'Inps con la nuova età per andare in pensione.
Pensioni, cosa cambia dal 2027: le tabelle INPS con i nuovi requisitiL’età per la pensione aumenterà dal 2027. Come cambiano i requisiti? L’INPS pubblica le tabelle con età e contributi - Pensioni / Pubblico, INPS ... msn.com
Pensioni, si allunga l’età per uscire dal lavoro: tutte le nuove tabelleL’Inps ha definito i nuovi criteri per l’accesso alla pensione, introducendo un aggiornamento destinato a incidere in modo progressivo sui requisiti ... thesocialpost.it
L’età per la pensione aumenterà dal 2027. L’aumento previsto è di 3 mesi. Come cambiano i requisiti L’INPS pubblica le tabelle con età e contributi. Tutti i dettagli nell’articolo https://www.informazionefiscale.it/Pensioni-2027-cosa-cambia-tabelle-inps- facebook
L'età per la pensione aumenterà dal 2027. Come cambiano i requisiti L'INPS pubblica le tabelle con età e contributi - Pensioni / Pubblico, INPS x.com