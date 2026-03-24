T2 lavori all’85% e primo tram nel deposito di Ranica | ad aprile i test sulla linea tecnici Skoda a Bergamo per 3 anni

A Ranica è stato consegnato il primo dei dieci tram Skoda destinati alla linea T2 di Trasporto pubblico locale. Attualmente l’impianto è all’85% di completamento, mentre i test sulla linea sono previsti per aprile. Tecnici dell’azienda costruttrice sono a Bergamo per seguire le operazioni di collaudo e assistenza, che dureranno tre anni.

Il primo dei dieci tram Skoda che serviranno la linea T2 di Teb è arrivato al deposito di Ranica nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo: lungo 33 metri e mezzo, è l’ultimo gioiello del gruppo ceco, il primo della piattaforma ForCity Classic, progettato nello stabilimento di Pilsen sulla base delle specifiche esigenze della seconda linea tramviaria di Bergamo che comprende anche il funzionamento su infrastrutture di tipo locale, tratte urbane, suburbane e in galleria. È una delle tappe fondamentali per l’avvio dell’esercizio sulla Bergamo-Villa d’Almè, linea che si sviluppa sul sedime dell’ex Ferrovia della Valle Brembana e attraversa... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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