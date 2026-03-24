Svaligiate tre abitazioni sospetti su una banda organizzata

Tre abitazioni di campagna, situate a breve distanza l’una dall’altra tra Castrofilippo e Racalmuto, sono state svaligiate durante le ore notturne nei giorni scorsi. I ladri hanno agito in contrada Comete, approfittando dell’assenza dei proprietari, che in questo periodo dell’anno non abitano le case. Le incursioni, accompagnate da danneggiamenti e furti, sono state scoperte al mattino. I proprietari hanno denunciato tutto ai carabinieri della stazione di Castrofilippo, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero forzato gli ingressi e portato via elettrodomestici, attrezzi agricoli, gioielli e altri oggetti di valore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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