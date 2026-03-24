A quasi due anni dalla strage, l’acqua invade ancora la centrale di Suviana. Mentre la Commissione parlamentare Lavoro, che lo scorso anno ha aperto un dossier sul tragico incidente all’impianto Enel di Bargi, ha chiesto un incontro in Procura per fare il punto sull’avanzamento delle indagini, finora gli interventi effettuati all’interno del sito hanno permesso di svuotare e bonificare fino al piano -6. Il resto della struttura resta ancora inaccessibile e di conseguenza è ancora impossibile, per periti e inquirenti, effettuare carotaggi e verifiche sul posto, necessari a delineare un quadro chiaro di cosa sia accaduto nel pomeriggio del 9 aprile del 2024, quando un’ esplosione costò la vita a sette tecnici impegnati in quel momento nel collaudo di una turbina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Suviana due anni dopo. Tornano i parlamentari

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