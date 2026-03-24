Süppéra d’Argint ai fornelli Viviana Bergamaschi e Stefano Jondini

Seconda e ultima finale per l’attribuzione della Süppéra d’Argint 2025-’26, la competizione tra cuochie amatoriali indetto dall’Accademia della cucina piacentina con la sfida ai fornelli tra Viviana Bergamaschi, dipendente Esselunga di Piacenza (con il supporto di Alberto Sogni) e il Ceo di Expedia Stefano Jondini. Nella serata organizzata dall’Accademia della cucina piacentina (con il sostegno della Banca di Piacenza, della Camera di Commercio e della Fondazione di Piacenza e Vigevano e il supporto di Padana Impianti, RG Commerciale e la Cantina di Vicobarone che ha fornito lo Spumante Iridium per l’aperitivo), a giudicare i piatti proposti... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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