Suo figlio è nei guai | le portano via oro e soldi ma la fuga finisce sulla A16

Da baritoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'anziana è stata vittima di una truffa in cui sono stati sottratti oro e denaro. La polizia è intervenuta rapidamente, identificando il responsabile e recuperando tutta la refurtiva. L'azione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto del sospettato e al sequestro della merce rubata, con l’individuazione del soggetto coinvolto sulla A16 durante la fuga.

Anziana di Corato raggirata, ma la polizia intercetta i truffatori in autostrada: recuperato l'oro e fermati i sospettati Ennesima truffa ai danni di un'anziana, ma questa volta con un epilogo positivo. La polizia di stato è infatti riuscita, in poche ore, a ricostruire l'accaduto, fermare il responsabile e recuperare l'intera refurtiva. Dietro l'episodio una banda proveniente dalla Campania, già responsabile - secondo quanto emerso - di altri colpi in Puglia. Vittima del raggiro un'anziana donna di Corato, ingannata con il consueto stratagemma della telefonata: un falso appartenente alle forze dell’ordine ha annunciato problemi giudiziari per un familiare, chiedendo denaro e oro per evitare conseguenze gravi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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