Sulle piste innevate per i malati di Sla | all’Abetone torna la maratona di beneficenza di Aisla

Da lanazione.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 marzo 2026 si svolge all’Abetone una maratona di sci organizzata da Aisla Firenze, sezione dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. L’evento si rivolge a persone affette da Sla e si svolge sulle piste innevate del comprensorio sciistico. La manifestazione ha finalità di beneficenza e coinvolge atleti e appassionati di sci.

Abetone, 24 marzo 2026 – Una maratona di sci nel segno della beneficenza. A organizzarla è Aisla Firenze, sezione dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (Aisla Aps). L’evento dal titolo  "Una pista per Aisla Firenze" giunge quest’anno alla sua quinta edizione, ed è previsto il 28 marzo  dalle 12 alle 20 all’Abetone, al Campo scuola società maestri di sci. La manifestazione è organizzata dai fratelli Mauro e Massimo Lapucci che hanno perso la madre a causa della Sla e da anni sono soci sostenitori dell’associazione. L’irruzione polare rispedirà la Toscana in pieno inverno. La data da segnare sul calendario. Torna anche la neve Come fare per partecipare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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