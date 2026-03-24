Sulle piste innevate per i malati di Sla | all’Abetone torna la maratona di beneficenza di Aisla

Il 24 marzo 2026 si svolge all’Abetone una maratona di sci organizzata da Aisla Firenze, sezione dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. L’evento si rivolge a persone affette da Sla e si svolge sulle piste innevate del comprensorio sciistico. La manifestazione ha finalità di beneficenza e coinvolge atleti e appassionati di sci.

Abetone, 24 marzo 2026 – Una maratona di sci nel segno della beneficenza. A organizzarla è Aisla Firenze, sezione dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (Aisla Aps). L’evento dal titolo "Una pista per Aisla Firenze" giunge quest’anno alla sua quinta edizione, ed è previsto il 28 marzo dalle 12 alle 20 all’Abetone, al Campo scuola società maestri di sci. La manifestazione è organizzata dai fratelli Mauro e Massimo Lapucci che hanno perso la madre a causa della Sla e da anni sono soci sostenitori dell’associazione. L’irruzione polare rispedirà la Toscana in pieno inverno. La data da segnare sul calendario. Torna anche la neve Come fare per partecipare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sulle piste innevate per i malati di Sla: all’Abetone torna la maratona di beneficenza di Aisla Articoli correlati Domenica nera sulle piste da sci. Raffica di incidenti all’AbetoneAbetone Cutigliano, 1 febbraio 2026 – Una serie di incidenti ha reso la giornata di oggi, domenica 1 febbraio, particolarmente impegnativa per i... Samira Lui è la nuova testimonial del Friuli: le prime immagini sulle piste innevateLa showgirl friulana diventa testimonial della sua regione, affermandosi come volto di riferimento non solo sul piccolo schermo, ma anche nella...