Successo per Bergamo Jazz | oltre 8.600 spettatori e 9 sold out

Oltre 8.600 presenze complessive. 3.546 spettatori alle tre serate al Teatro Donizetti, 814 dei quali abbonati (31 in più rispetto allo scorso anno). 9 sold out su 11 eventi a pagamento. Questi i primi dati salienti di Bergamo Jazz 2026, conclusosi felicemente domenica sera con l’applauditissimo progetto esclusivo in omaggio a Miles Davis e John Coltrane ideato dal sassofonista statunitense Joe Lovano, da tre anni Direttore Artistico del Festival. Tantissimo il pubblico proveniente da tutta Italia, in rappresentanza di 17 regioni, e di ben 24 nazioni estere: Romania, Svizzera, Spagna, Francia, Stati Uniti d’America, Grecia, Slovacchia, Regno Unito, Danimarca, Israele, Belgio, Serbia, Hong Kong, Moldavia, Polonia, Germania, Ucraina, Paesi Bassi, Emirati Arabi Uniti, Svezia, Austria, Brasile, Australia, Giappone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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