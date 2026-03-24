Successo di visite all' aeroporto militare | in oltre 400 in occasione delle Giornate Fai di primavera

Oltre a conoscere la sede del 15esimo Stormo, i partecipanti hanno anche potuto approfondire le attività di soccorso messe in campo dal reparto durante l'alluvione in Romagna del 2023 Si è rivelata un successo l'apertura dell'aeroporto militare “Mancini” di Pisignano, che lo scorso weekend è stato tra luoghi simbolo del patrimonio culturale selezionati in occasione delle Giornate Fai di primavera. Sono stati oltre 400 infatti i partecipanti all'iniziativa che hanno scelto di conoscere da vicino non solo la sede del 15esimo Stormo Sar (Search and rescue) ma come il reparto interviene nelle situazioni di emergenza su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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