Suap più trasparenza e tariffe ridotte | pratiche a partire da 50 euro

È stata approvata dalla Giunta comunale, presieduta dal sindaco Roberto Lagalla, su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti, la delibera di revisione del tariffario relativo ai diritti di segreteria e ai diritti istruttori dei procedimenti di competenza del Suap, Sportello Unico per le Attività Produttive. Il provvedimento rappresenta un intervento organico volto a semplificare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e sistema produttivo, introducendo criteri di maggiore equità, trasparenza e proporzionalità nei costi a carico degli operatori economici. Rispetto all’impostazione originaria della precedente... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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