Filippo Giovannelli sorprende tutti. La diciottesima edizione della Su e Giù per le Mura ha trasformato il centro storico di Grosseto in un palcoscenico di sport e solidarietà. L’evento, seconda tappa del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma, ha visto la partecipazione di centocinquanta corridori e trenta camminatori, tutti uniti per sostenere l’associazione Abio. Il percorso disegnato con la solita competenza dal Team Marathon Bike, caratterizzato da due giri tra i bastioni e le vie medievali, ha messo alla prova gli atleti con un tracciato tecnico e suggestivo. Il vincitore assoluto è stato Filippo Giovannelli del 4° Stormo, novità assoluta per il circuito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Su e Giù per le mura. Vince Giovannelli

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