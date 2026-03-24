Un team di astronomi guidato dal Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian ha ricostruito per la prima volta la storia di una galassia esterna alla Via Lattea attraverso l’archeologia galattica. Lo studio, pubblicato su Nature Astronomy, ha analizzato le “impronte digitali” chimiche dello spazio profondo per tracciare l’evoluzione di NGC 1365 lungo 12 miliardi di anni. Questa ricerca inaugura ufficialmente il campo dell’ archeologia extragalattica, permettendo di capire come si formano le strutture dell’universo e l’ossigeno che respiriamo. Fino ad oggi, la tecnica dell’archeologia chimica era stata applicata con precisione quasi esclusivamente all’interno della nostra casa cosmica, la Via Lattea. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Studio svela 12 miliardi di anni di segreti galattici e cambia il modo in cui guardiamo l’Universo

Articoli correlati

Supernova di 10 miliardi di anni rivela segreti dell’universoGli scienziati potrebbero essere sempre più vicini a comprendere uno dei misteri più grandi della cosmologia: l’energia oscura, la forza misteriosa...

Peter Jackson svela il motivo per cui da 12 anni non torna alla regia di un film di finzioneIl regista ha spiegato che la perdita di uno dei suoi più apprezzati collaboratori lo ha portato a rimanere distante così a lungo dalla telecamera.

Aggiornamenti e notizie su Studio svela

Discussioni sull' argomento Meta, accordo da 27 mld con Nebius sull'Ai: a rischio 20% dipendenti; Crisi energia, si valuta ora legale permanente: al via iter Camera. Cosa può cambiare; Studio svela 12 miliardi di anni di segreti galattici e cambia il modo in cui guardiamo l'Universo.