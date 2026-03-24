Studentessa inventa un filtro per le microplastiche nel suo garage | elimina il 96% dei contaminanti dall'acqua
Una liceale della Virgina inventa un filtro magnetico a "fiala rotante" capace di eliminare il 96% delle microplastiche dall'acqua domestica. Un'innovazione economica e sostenibile che le è valsa un importante premio studentesco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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