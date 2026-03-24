Dimissioni dal Pd e ingresso in “Tutti per Cernusco”. L’ex capogruppo dem, in aula dal 2017, ed ex assessora ai Servizi sociali Giorgia Carenzi (nella foto) lascia il partito e approda nel polo riformista. Il campo è sempre lo stesso, il centrosinistra, e anche il sostegno alla sindaca Paola Colombo, ma è indubbio che la sua scelta cambi gli equilibri politici in maggioranza. "Prosegue il mio impegno per Cernusco a supporto della prima cittadina - ha spiegato - ma nella civica, una realtà liberale, democratica e riformista in cui ritrovo i valori e il metodo di lavoro che considero fondamentali per la mia attività politica". "Con la sua... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strappo in maggioranza la capogruppo Carenzi lascia. Il Pd: "Non condividiamo"

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