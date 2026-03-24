storie risate e parole il ritmo di paolo rossi

Questa volta s’inizia addirittura nello studio di una psicologa. Che subito ci si sente un filo invadenti. Ma è lì che si ritrova Paolo Rossi. Sdraiato, i piedi per aria. A raccontare della propria vita e del mondo. E che la situazione sia bizzarra lo conferma pure il fatto che intorno a lui ci sono i suoi musicisti. Pronti ad accompagnarlo dal vivo nel fiume di chiacchiere e di ricordi. Povera dottoressa! Che il paziente non è certo fra i più semplici. Eccome. Ma d’altronde Rossi è così: una furia di storie e di risate e di improvvisazioni. In questo caso raccolte in "Operaccia Satirica", da oggi in prima milanese al Teatro Menotti. Sottotitolo: "Onora i padri e paga la psicologa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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