Stipendi dipendenti Comunità Montane riunione a Napoli promossa da Mastella

Nella città di Napoli si è svolta una riunione promossa dal sindaco, con la partecipazione di rappresentanti regionali e degli enti coinvolti, per discutere delle modalità di pagamento degli stipendi ai dipendenti delle Comunità Montane. Durante l'incontro è stato condiviso un percorso operativo volto a velocizzare le procedure di pagamento e a trovare soluzioni per le eventuali criticità legate alle risorse finanziarie.

Nella mattinata odierna si è tenuta a Napoli, su invito del consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella, una riunione dedicata alla delicata questione degli stipendi dei dipendenti delle Comunità Montane. All’incontro hanno preso parte i dirigenti del settore Agricoltura (assente giustificata l’assessore Maria Carmela Serluca, all’estero per impegni istituzionali, che tuttavia non ha fatto mancare il suo supporto), i presidenti delle Comunità Montane Tammaro-Titerno e Fortore, Pasquale Di Meo (accompagnato dal direttore generale dell’ente) e Zaccaria Spina, i vice Antonello Di Paola e Giuseppe Addabbo, nonché il sindaco di Colle Sannita, Michele Iapozzuto. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Stipendi dipendenti Comunità Montane, riunione a Napoli promossa da Mastella Articoli correlati Stipendi Comunità Montane, accordo in Regione: anticipo ad aprile e chiusura arretrati entro luglioTempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna si è tenuta a Napoli, su invito del consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella, una... Leggi anche: Agricoltura e comunità montane, l’assessore Serluca torna in Irpinia Aggiornamenti e notizie su Comunità Montane Discussioni sull' argomento Stipendi, operai della Comunità montana in stato di agitazione; Il Sindaco di Reino Calzone chiede tavolo urgente per la vertenza degli idraulico-forestali. Stipendi dipendenti comunità montane: vertice promosso da Pellegrino MastellaIl consigliere regionale ha promosso un incontro dedicato alla questione ... msn.com Stipendi, operai della Comunità montana in stato di agitazioneAnche nella Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro la situazione è tesa intorno alla vicenda dei mancati pagamenti agli operai forestali. Una questione spinosa, condivisa anche dalle altre Comuni ... ilsannioquotidiano.it Mercoledì 25 marzo alle ore 18.30, la mostra "The New Orchestra. Dalle comunità montane alla comunità del futuro" arriva alla Triennale Milano. Il nostro curatore Andrea Lerda prenderà parte all'incontro "Oltre il centro Arte e pratiche situate nei territori", mod - facebook.com facebook