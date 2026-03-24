Durante una serata organizzata da una trasmissione televisiva, un personaggio noto ha mostrato un atteggiamento molto allegro e ha fatto alcune dichiarazioni sulla prossima edizione dello stesso programma. È stato possibile ascoltare alcune battute che fanno riferimento ai dettagli della prossima stagione dello show, senza ulteriori precisazioni o conferme ufficiali. La serata ha visto anche altri interventi e momenti di intrattenimento.

Continua il periodo d’oro di Stefano De Martino che alla festa di Stasera tutto è possibile è apparso particolarmente felice e frizzante, tanto da lasciarsi andare ad alcune battute che riguardano la prossima edizione dello show. Stasera tutto è possibile tornerà? La battuta di Stefano De Martino. Le riprese della nuova edizione di Stasera tutto è possibile sono già terminate e il gruppo di comici, insieme a Stefano De Martino, ha deciso di celebrare questo traguardo con una festa. Una grande cena, con tanto di torta, in cui si è mangiato, scherzato e ballato, proprio come accade sempre negli studi di STEP. Il gruppo infatti è diventato ormai solido e si sono creati dei rapporti che vanno al di là del lavoro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino alla festa di STEP si lascia sfuggire la verità sulla prossima edizione

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