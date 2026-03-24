Stefano De Martino alla festa di STEP si lascia sfuggire la verità sulla prossima edizione
Durante una serata organizzata da una trasmissione televisiva, un personaggio noto ha mostrato un atteggiamento molto allegro e ha fatto alcune dichiarazioni sulla prossima edizione dello stesso programma. È stato possibile ascoltare alcune battute che fanno riferimento ai dettagli della prossima stagione dello show, senza ulteriori precisazioni o conferme ufficiali. La serata ha visto anche altri interventi e momenti di intrattenimento.
Continua il periodo d’oro di Stefano De Martino che alla festa di Stasera tutto è possibile è apparso particolarmente felice e frizzante, tanto da lasciarsi andare ad alcune battute che riguardano la prossima edizione dello show. Stasera tutto è possibile tornerà? La battuta di Stefano De Martino. Le riprese della nuova edizione di Stasera tutto è possibile sono già terminate e il gruppo di comici, insieme a Stefano De Martino, ha deciso di celebrare questo traguardo con una festa. Una grande cena, con tanto di torta, in cui si è mangiato, scherzato e ballato, proprio come accade sempre negli studi di STEP. Il gruppo infatti è diventato ormai solido e si sono creati dei rapporti che vanno al di là del lavoro. 🔗 Leggi su Dilei.it
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