Mentre il conflitto in Medio Oriente continua a infuriare, tra ipotesi di accordi e presunti colloqui, un episodio di grande rilevanza per la sicurezza nazionale statunitense ha ricevuto attenzione mediatica sorprendentemente limitata. Come riportato nell’articolo Drone Warfare Has Come to the United States pubblicato su The National Interest da Glen VanHerck (ex comandante di Northcom e Norad) e Ramon Marks, «sciami di droni non identificati hanno sorvolato ripetutamente Barksdale tra il 9 e il 15 marzo, senza che sia nota al pubblico alcuna risposta efficace da parte dell’esercito o del Department of Homeland Security (Dhs)». Barksdale Air... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Stati Uniti, droni non identificati sulla base dei B-52 nucleari: cos’è successo a Barksdale

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