Stasera a letto tardi | le anticipazioni della quarta puntata su Rai 2

Stasera su Rai 2 va in onda la quarta puntata dello show condotto dai The Jackal, trasmesso in prima visione dal 3 marzo 2026. La puntata è prevista per il 24 marzo e, come le precedenti, sarà trasmessa in diretta. Lo spettacolo vede protagonisti i membri del gruppo comico, che presentano vari segmenti e interagiscono con il pubblico in studio.

, 24 marzo. Stasera a letto tardi è lo show condotto dai The Jackal e in onda in prima visione su Rai 2 dal 3 marzo 2026. Per la prima volta tutti i The Jackal saranno insieme a condurre un programma che riprende un po’ il filone di Chi vuol essere Peter Pan, portato al successo negli anni scorsi da Paolo Bonolis. Con i The Jackal un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera, 24 marzo 2026. Anticipazioni e ospiti. Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci) saranno per la prima volta tutti insieme alla conduzione di un programma televisivo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Stasera a letto tardi: le anticipazioni della quarta puntata su Rai 2 Articoli correlati Stasera a letto tardi: le anticipazioni della seconda puntata su Rai 2Stasera a letto tardi è lo show condotto dai The Jackal e in onda in prima visione su Rai 2 dal 3 marzo 2026. Stasera a letto tardi: le anticipazioni della terza puntata su Rai 2Stasera a letto tardi è lo show condotto dai The Jackal e in onda in prima visione su Rai 2 dal 3 marzo 2026. Altri aggiornamenti su Stasera a letto tardi le anticipazioni... Temi più discussi: Rai 2, altro flop: ascolti da chiusura per Stasera a letto tardi - Tv confidential; Stasera a letto tardi, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e ospiti; 'Stasera a letto tardi', martedì 24 marzo: gli ospiti di oggi; Stasera a letto tardi 2026 - La candid a Megan - 17/03/2026 - Video. Stasera a letto tardi, martedì 24 marzo ospiti Mara Maionchi e Fabio CaressaQuali sono gli ospiti del programma Stasera a Letto tardi di martedì 24 marzo su Rai 2, condotto da i The Jackal con al centro i bambini ... gazzetta.it Stasera a letto tardi: come partecipare tra il pubblico allo show dei The JackalPartecipare tra il pubblico a Stasera a letto tardi dei The Jackal è semplice: basta contattare un numero telefonico o mandare una email. donnaglamour.it Ecco i sondaggi riguardanti il televoto di stasera del #GrandeFratelloVip. La domanda è chi vuoi salvare e come potete vedere sembra che la prima eliminazione se la giocheranno Marco Berry e Dario Cassini. - facebook.com facebook Si vince e si perde, sempre a testa alta. Ci vediamo stasera da Nicola Porro a Quarta Repubblica x.com