Startlist slalom maschile Lillehammer 2026 | orario tv streaming pettorali degli italiani

Mercoledì 25 marzo si svolgerà a Lillehammer l'ultima gara della Coppa del Mondo di sci alpino 2026, uno slalom maschile sulla pista di Hafjell. La competizione si terrà nel comprensorio norvegese e rappresenta la chiusura di una stagione ricca di eventi. La start list, gli orari, le trasmissioni in TV e streaming, oltre ai pettorali degli italiani, sono stati resi noti.

La Coppa del Mondo 2026 di sci alpino si concluderà mercoledì 25 marzo con la disputa dello slalom maschile nel comprensorio di Lillehammer: sarà la pista di Hafjell a disputare la prova tra i pali stretti che farà calare il sipario su questa intensa stagione. Si preannuncia grande spettacolo sulle nevi norvegesi, dove gli atleti si daranno battaglia per l’ultima vittoria e per salire sul podio prima di congedarsi dal grande pubblico. Appuntamento alle ore 10.30 con la prima manche, mentre la seconda andrà in scena alle ore 13.30. Attesa per il confronto pirotecnico tra il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, i francesi Clement Noel e Paco... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist slalom maschile Lillehammer 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani Articoli correlati Startlist gigante maschile Lillehammer 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiGrande attesa per l’ultimo capitolo della sfida tra Marco Odermatt e Lucas Pinheiro Braathen in occasione del gigante maschile di Hafjell valevole... Leggi anche: Startlist discesa maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani Aggiornamenti e notizie su Startlist slalom Temi più discussi: Startlist slalom femminile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante maschile e slalom femminile Lillehammer, startlist, streaming; A che ora partono Vinatzer e Franzoni oggi, gigante Lillehammer 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Startlist discesa maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani. Startlist slalom maschile Lillehammer 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiLa Coppa del Mondo 2026 di sci alpino si concluderà mercoledì 25 marzo con la disputa dello slalom maschile nel comprensorio di Lillehammer: sarà la pista ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante maschile e slalom femminile Lillehammer, startlist, streamingSarà un martedì ad alta tensione quello che attende gli appassionati del grande Circo Bianco. La Coppa del Mondo di sci alpino lancia lo sprint conclusivo ... oasport.it Startlist slalom femminile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane - x.com Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Val di Fassa e slalom Kranjska Gora, startlist, streaming - facebook.com facebook