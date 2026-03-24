Startlist gigante femminile Lillehammer 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Mercoledì 25 marzo si terrà il gigante femminile di Lillehammer, ultima gara della Coppa del Mondo 2026 di sci alpino. La competizione si svolgerà sulle piste norvegesi e verrà trasmessa in diretta televisiva, con dettagli sugli orari, il programma e i pettorali delle atlete italiane disponibili. L’evento conclude la stagione sciistica internazionale sulla neve di Lillehammer.

Mercoledì 25 marzo andrà in scena il gigante femminile di Lillehammer, ultima gara della Coppa del Mondo 2026 di sci alpino: la stagione si conclude sulle nevi del comprensorio norvegese, con un’ultima prova tra le porte larghe assolutamente da non perdere. La statunitense Mikaela Shiffrin ha messo una seria ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo generale, ma la tedesca Emma Aicher può ancora sperare di soffiargliela all’ultima curva: deve vincere e sperare che l’americana non rientri in top-15. Impresa molto difficile in una mattinata dove le grandi favorite della vigilia saranno l’austriaca Julia Scheib e la svizzera Camille Rast, senza dimenticarsi della svedese Sara Hector, della statunitense Paula Moltzan, della neozelandese Alice Robinson e della norvegese Thea Louise Stjernesund. 🔗 Leggi su Oasport.it

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