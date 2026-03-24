Dopo il risultato del referendum sulla giustizia, si diffondono voci di possibili dimissioni tra i membri del governo. L’esito delle urne ha provocato un cambiamento nel clima politico, con la maggioranza che si trova sotto pressione. La situazione si sviluppa in un momento di incertezza, mentre le reazioni alle decisioni prese in passato continuano a influenzare le prossime mosse politiche.

All’indomani del referendum sulla giustizia, l’esito delle urne ridisegna il clima politico e mette sotto pressione la maggioranza. La vittoria del No con il 53,7% ha respinto la riforma sostenuta dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, aprendo una fase di valutazioni interne e di gestione delle ricadute istituzionali. Oltre ai numeri del voto, l’attenzione si concentra sulla posizione del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, citato nelle cronache per la vicenda del ristorante gestito insieme alla figlia del prestanome del clan Senese. Il caso, già politicamente sensibile, assume ora una rilevanza ancora maggiore nel contesto del post-referendum. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sta valutando le dimissioni”. terremoto nel governo dopo il referendum

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