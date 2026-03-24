Una donna di Strasburgo ha sposato un tram, affermando che rappresenta l’amore della sua vita. La vicenda ha attirato l’attenzione online, generando discussioni tra gli utenti. La protagonista si chiama Sandra Rahm e il suo gesto ha suscitato curiosità sui social media. La storia è diventata virale, coinvolgendo molte persone nel dibattito sulla sua scelta insolita.

Chi è Sandra Rahm e perché ha sposato un tram?. Si chiama Sandra Rahm, vive a Strasburgo e la sua storia sta facendo il giro del web. Dopo anni di legame emotivo con il sistema di trasporto locale, ha deciso di compiere un passo che per molti è difficile anche solo da immaginare: sposare il tram numero 3013. Una scelta che, secondo lei, rappresenta un amore autentico e profondo, maturato nel tempo e consolidato durante il lockdown del 2020. Quando è nata questa relazione fuori dagli schemi?. Il legame con il tram non è nato all’improvviso. Rahm racconta che i primi segnali risalgono all’adolescenza, ma è stato durante la pandemia che qualcosa è cambiato definitivamente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sposa un tram e dice: “È l’amore della mia vita”, la storia che divide il web

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