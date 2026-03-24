Sport in tv oggi martedì 24 marzo | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 24 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Miami, lo sci alpino con il gigante maschile e lo slalom femminile delle Finali di Coppa del Mondo, e tanto altro ancora. A Miami, per il torneo ATP Masters 1000, tornerà in campo l’azzurro Jannik Sinner, che affronterà lo statunitense Alex Michelsen negli ottavi di finale del torneo di singolare maschile, poche ore dopo aver battuto nel terzo turno il transalpino Corentin Moutet. Nelle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino è l’ora delle discipline tecniche: si parte con il gigante maschile, con Alex Vinatzer e Giovanni Franzoni, previsto alle 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

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