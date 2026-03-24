Spoiler | hanno tutte 30 anni

R aggiungere la consapevolezza nel look non è un’impresa semplice. Matura intorno ai 30, quando il guardaroba smette di essere un campo di sperimentazione continuo e si trasforma in un linguaggio personale. È proprio lì che si riconoscono le vere fashion icon: non solo perché indossano i capi giusti, ma perché sanno farli propri in modo peculiare. Vittoria Ceretti in rosso Chloé: il ritorno del romanticismo bohémien a Parigi X Leggi anche › Anche l’Italia ha (finalmente) la sua It Girl: Vittoria Ceretti A dimostrarlo, sono le star nate al confine tra Gen Z e Millennials. It Girl nate circa 30 anni fa, che spesso nell’outfit si lasciano guidar dall’istinto (più che dagli stylist), ma già abbastanza adulte da aver trovato una cifra precisa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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