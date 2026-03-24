Tra un paio di mesi debutterà su Prime Video la serie Spider-Noir, con protagonista Nicholas Cage nei panni del vigilante mascherato. Questa versione alternativa di Spider-Man è nata nel 2009 sulle pagine della miniserie Spider-Man Noir, scritta da David Hine e Fabrice Sapolsky con i disegni di Carmine Di Giandomenico. Il fumetto uscì sotto l’etichetta Marvel Noir, un universo di storie ambientate negli anni ’30 con protagonisti diversi eroi, che ebbe purtroppo vita breve. Uscirono infatti solo dieci miniserie, compresa una seconda incentrata su Spider-Man Noir, e il progetto si chiuse nel 2010. Tuttavia, il personaggio è tornato sotto i riflettori nel 2014, durante il crossover a fumetti Spider-Verse, e negli anni successivi con nuove miniserie, oltre che nel film animato Spider-Man: Into the Spider-Verse. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Spider-Man Noir – Un vigilante mascherato nella New York degli anni ’30

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