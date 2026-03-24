Mistero sulla scelta di marketing di Sony mostrare i lancia-ragnatele nella versione domestica del trailer, tagliandoli dalle versioni internazionale. Sono passati ormai alcuni giorni dal lancio del trailer di Spider-Man: Brand New Day, ma il promo ha colpito a talmente i fan da spingerli ad analizzarne ogni singolo dettaglio per scoprire i segreti del nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno in arrivo al cinema il 29 luglio. A saltare agli occhi è una scelta piuttosto misteriosa che si nota confrontando la versione domestica del trailer con quella rivolta ai mercati esteri. Già si vociferava che un personaggio misterioso sia stato tagliato dal combattimento tra l'Uomo Ragno e la Mano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, è giallo: i lancia-ragnatele assenti dai trailer internazionali

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