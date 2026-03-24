Speciale – La maledizione di Caracas

Sono emerse recenti indiscrezioni riguardo ai negoziati e ai contratti relativi al gas naturale, con dettagli ancora poco chiari sui progressi e sulle decisioni prese. Le informazioni disponibili riguardano anche le attività di alcune aziende coinvolte e le dichiarazioni di rappresentanti ufficiali. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime ore.

Ci sono nuove notizie sui fantomatici negoziati, i contratti del gas naturale, e cosa succede in Cisgiordania. Donald Trump ha annunciato che sono in corso negoziati con l'Iran e si è rimangiato le minacce, ma potrebbe essere un bluff Vedremo cosa succederà da qui a lunedì sera nello stretto di Hormuz, mentre l'Iran ha aumentato gli attacchi contro Israele. Gli attacchi alle raffinerie sono una nuova escalation della guerra. E poi: che cosa sta succedendo nella Striscia di Gaza? . 🔗 Leggi su Ilpost.it

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