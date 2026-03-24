Spartan Workout Tour 2026 | il 4 aprile ad Ardea il primo allenamento ufficiale dell’anno

Ardea – La stagione Spartan 2026 parte dal Lazio. E lo fa con un appuntamento che è molto più di un semplice allenamento: è il primo passo dentro un mondo fatto di sfida, appartenenza e crescita personale. Sabato 4 aprile, ad Ardea, va in scena il primo Spartan Workout Tour dell’anno, un evento ufficiale firmato Spartan Race Italy che promette adrenalina, tecnica e spirito di squadra. Il campo: dove si costruiscono gli Spartani. A ospitare l’evento sarà il Spirit Warrior OCR Bootcamp, uno dei punti di riferimento per l’allenamento OCR nel territorio laziale. Qui, tra ostacoli, corde, carichi e percorsi funzionali, i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva, pensata per avvicinare i nuovi atleti e allo stesso tempo mettere alla prova anche i più esperti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Leggi anche: Golf, riparte anche il PGA Tour. Il Sony Open è il primo evento dell’anno

Cantando sotto la pioggia, il musical che fa sognare l’Italia: in tour fino ad aprile 2026La pioggia scende sul palcoscenico, i riflettori esplodono, e il pubblico trattiene il fiato.