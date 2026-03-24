Spara alla vicina di casa per intimidirla e viene scoperto l' arsenale della porta accanto | sequestrate 23 bombe

Una banale discussione tra vicini di casa, di quelle che solitamente finiscono con qualche urlo di troppo, si è trasformata in un’operazione ad alto rischio per i carabinieri di Licata. Tutto è iniziato con una segnalazione per una lite in un condominio. Durante il diverbio con la vicina, il trentaseienne licatese ha deciso di alzare drasticamente il tiro esplodendo due colpi a salve a scopo intimidatorio. L'intervento immediato dei militari del Radiomobile ha però rivelato che dietro quell’atto di bullismo condominiale si nascondeva ben altro. La perquisizione nell'abitazione dell'uomo ha infatti portato alla luce una sorta... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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