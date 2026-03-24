PONSACCO Un genitore di un bimbo che frequenta il catechismo la domenica al circolo Toniolo di Ponsacco ha informato i carabinieri della stazione cittadina dopo aver assistito a uno scambio di droga tra due giovani di origine maghrebina in un’area del circolo. "Ho visto con i miei occhi l’attività di spaccio – racconta il padre che ha parlato anche con Samuele Ferretti, da anni attivo in un comitato e in attività a tutela della legalità e della sicurezza nella cittadina del mobile – Anche su consiglio di Ferretti sono andato dai carabinieri a fare denuncia. Alla fine non ho presentato una denuncia formale, ma solo una comunicazione. Ho raccontato, in sostanza, quello che ho visto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Spaccio al circolo": "Non ci sono prove"

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