Tra i cantieri PNRR e il futuro nodo ferroviario, San Pasquale rischia il caos. Abbiamo analizzato i piani del Comune: ecco come cambieranno i parcheggi e cosa ne sarà del vecchio ponte San Pio È una delle arterie stradali più interessate dalla trasformazione urbanistica che punta a regalare a Bari un nuovo modello di mobilità. Via Amendola è, di nuovo, protagonista di un imponente restyling Una Bari per passeggiare tra nuove e rinnovate aree pedonali. Come cambierà la città nel 2026 Meno spari, più affari. La silenziosa scalata dei clan di Bari tra movida e agricoltura Topi nella struttura, file infinite e niente wi-fi. L’odissea degli studenti nelle residenze universitarie di Bari 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Riforma arbitri, oggi l’incontro Gravina Rocchi: tutti i dettagli del nuovo progetto e cosa cambierà davvero. UltimissimeMercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Riforma arbitri, oggi l’incontro...

Cantieri a Bari: chiude piazzale Locchi, ecco come cambiano via Postiglione e via Amendola. Il progettoSono partiti con la chiusura di piazzale Locchi i lavori che interesseranno via Postiglione e via Amendola a Bari, e che puntano a migliorare la...

Contenuti e approfondimenti su Sotto via Amendola il tunnel che...

Temi più discussi: Sotto via Amendola: il tunnel che cambierà Bari è un mistero senza date. Tutti i dettagli del progetto; Lecco. Incidente sotto il ponte ferroviario in via Amendola: disagi alla viabilità; Rovigo. ?Lavori al ponte sullo scolo Rezzinella, si chiude via Amendola; Cagliari, chiusa la preferenziale di via Roma: disagi (per ora) sotto controllo.

Sotto via Amendola: il tunnel che cambierà Bari è un mistero senza date. Tutti i dettagli del progettoTra i cantieri PNRR e il futuro nodo ferroviario, San Pasquale rischia il caos. Abbiamo analizzato i piani del Comune: ecco come cambieranno i parcheggi e cosa ne sarà del vecchio ponte San Pio ... baritoday.it

Lecco. Incidente sotto il ponte ferroviario in via Amendola: disagi alla viabilitàCoinvolta una donna di 58 anni, trasportata in ospedale in codice verde Disagi alla circolazione per consentire soccorsi e rimozione dell’auto LECCO – Incidente stradale nella mattinata a Lecco, in vi ... msn.com

Il 24 marzo 1999 l'inferno sotto il granito: 27 anni fa l'incendio del Monte Bianco facebook

Colombia sotto inchiesta Usa. Il presidente colombiano Gustavo Petro è sotto indagine da parte di procure federali americane e della Dea per sospetti legami con il narcotraffico. x.com