Sotto via Amendola | il tunnel che cambierà Bari è un mistero senza date Tutti i dettagli del progetto
Sotto via Amendola si trova un tunnel ancora privo di date di realizzazione. Si tratta di un intervento previsto nell’ambito di un progetto di trasformazione urbanistica che coinvolge la zona e mira a migliorare la mobilità cittadina. Il cantiere rappresenta uno degli elementi principali di questa revisione delle infrastrutture, anche se i tempi di completamento non sono ancora stati ufficializzati.
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