Sorpreso alla guida di un’auto con la patente sospesa dal 2008

Il provvedimento era stato emesso a causa della mancata presentazione del soggetto alla revisione medica che gli era stata prescritta nel 2006 Proseguono le attività di verifica sulla circolazione stradale eseguite dalla polizia locale sul territorio provinciale. Nei giorni scorsi, durante i controlli, gli agenti hanno sorpreso un uomo alla guida di un’automobile munito di una patente sospesa dal 2008. Il fatto è successo nel territorio comunale di Comano Terme e il soggetto è un uomo di 40 anni trentino. Secondo le informazioni condivise dalle forze dell’ordine, il provvedimento era stato emesso poiché il soggetto non si era presentato alla revisione medica che gli era stata prescritta nel 2006. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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