Sora scacchiere politico in movimento | Lino Caschera entra nella maggioranza del sindaco Di Stefano

Il caposegreteria dell'assessore regionale Ciacciarelli e volto noto della Lega ufficializza il passaggio nel gruppo civico "Prima Sora" Novità importanti per gli equilibri politici e amministrativi del Comune di Sora. Il consigliere comunale Lino Caschera ha ufficializzato in queste ore la sua adesione alla maggioranza di governo cittadino guidata dal sindaco Luca Di Stefano, facendo il suo ingresso nel gruppo civico "Prima Sora". Si tratta di una mossa di rilievo nello scenario politico locale. Caschera non è solo un amministratore di lungo corso, ma anche un rappresentante di spicco della Lega sul territorio e attuale capo segreteria dell'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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